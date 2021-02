Manchester United laat in de laatste seconden tegen Everton de zege glippen

Nog helemaal in de flow van de monsterscore begon Manchester United uitstekend. Donny van de Beek zag vanaf de bank hoe Edison Cavani en Bruno Fernandes voor een comfortabele 2-0 voorsprong zorgden.

Na rust was alles anders, want binnen zeven minuten trok Everton de stand gelijk. Abdoulaye Doucouré maakt de eerste en was even later aangever bij de 2-2 van James Rodriguez. Het voordeel van United was dat er nog veel tijd was voor een antwoord en dat kwam er via Scott McTominay. Hij zorgde twintig minuten voor tijd voor de 3-2. Lang leek dat de beslissing, maar in de absolute slotseconden was het Dominic Calvert-Lewin die voor de eindstand tekende.

Arsenal verliest van Aston Villa

Aston Villa heeft Arsenal een nieuwe teleurstelling bezorgd. De formatie uit Birmingham versloeg de Gunners met 1-0 in een leeg Villa Park. Ollie Watkins was de gevierde man. Hij maakte al in de tweede minuut het enige doelpunt, op aangeven van oud-Ajacied Bertrand Traoré.

Matchwinnaar Ollie Watkins houdt Rob Holding achter zich. Ⓒ Reuters

Arsenal incasseerde de tweede nederlaag op een rij, na het verlies (2-1) van dinsdag tegen Wolverhampton Wanderers. Arsenal staat voorlopig tiende op de ranglijst, maar kan deze speelronde nog enkele posities zakken. De club heeft slechts negen van de 23 competitiewedstrijden gewonnen. Aston Villa is voorlopig de nummer 8 van de Premier League.

Pieters en Veltman spelen gelijk

Erik Pieters en Joël Veltman hebben in de Premier League gelijkgespeeld tegen elkaar. Het duel tussen het Burnley van Pieters en het Brighton & Hove Albion van Veltman eindigde in 1-1.

Lewis Dunk zette Brighton in de eerste helft op 0-1, oud-AZ’er Johann Berg Gudmundsson maakte er kort na het begin van de tweede helft 1-1 van. Van de laatste elf duels tussen Burnley en Brighton eindigden er acht in een gelijkspel. Pieters en Veltman speelden de hele wedstrijd. Bij de bezoekers ontbrak Davy Pröpper met een liesblessure.

Newcastle United was op eigen veld Southampton met 3-2 de baas. De Paraguayaan Miguel Almiron maakte twee doelpunten voor Newcastle, dat bijna de hele tweede helft met een man minder speelde na de tweede gele kaart voor de Ier Jeff Hendrick.

De Londense derby tussen Fulham en West Ham United heeft geen winnaar opgeleverd. Op Craven Cottage, de thuisbasis van Fulham, werd niet gescoord: 0-0. Kenny Tete speelde bij de thuisploeg de hele wedstrijd. West Ham liet door het doelpuntloze gelijkspel na om de vierde plaats over te nemen van Liverpool, dat zondag koploper Manchester City ontvangt.

