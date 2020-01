Hoe Trésor de AZ-mannen van 100 miljoen verschalkte

Mike Trésor Ndayishimiye viert een feestje na de fantastische 1-3. Ⓒ ANP Sport

ALKMAAR - En wéér flikte hij het. Mike Trésor, de dekselse Belg die in de Eerste Divisie te licht werd bevonden door NEC, maar als huurling namens Willem II furore maakt in de Eredivisie. En dat voor een ton per jaar. Tegen AZ maakte hij een duizelingwekkend mooi doelpunt, waardoor Willem II is opgerukt naar de derde plaats.