Chinese voetbalploeg ’timede stage ongelukkig’ en zwierf 104 dagen rond

Honderden zingende supporters verwelkomden zaterdagavond het team in het plaatselijke treinstation, aldus Chinese media. De spelers waren 104 dagen weg van huis. Zo gingen ze anderhalve maand op stage in Spanje, toen Wuhan in lockdown was. Nu de maatregelen sinds kort versoepeld zijn, kregen de thuiskomende spelers bloemen van supporters die in het oranje - de clubkleur - gekleed waren. Daarbij droeg iedereen mondmaskers.

Trainer Jose Gonzalez arriveert met zijn spelers. Ⓒ AFP

„Na meer dan drie maanden rondzwerven, zijn de aan heimwee lijdende teamleden van Wuhan Zall aangekomen in hun thuisstad”, verklaarde de club op Weibo. De spelers van de Spaanse coach Jose Gonzalez zullen nu enkele dagen thuis doorbrengen. Woensdag worden de trainingen hervat. „De club is de families van de spelers erg dankbaar voor hun steun en begrip”, zo klinkt het nog.

Begin januari begon de ploeg in Guangzhou te trainen voor het nieuwe Super League-seizoen, dat voor onbepaalde tijd is stilgelegd. Vervolgens reisden ze eind januari voor een stage af naar het Spaanse Malaga. Intussen werden in Wuhan strenge maatregelen opgelegd omwille van de corona-uitbraak. In maart keerde het team terug naar China, waar het aantal infecties terugliep.

Wuhan was echter nog steeds in lockdown. Na een tussenstop in Duitsland kwamen de spelers op 16 maart aan in Shenzhen. Daar bleven ze drie weken in quarantaine, gevolgd door trainingssessies in de nabijgelegen stad Foshan. Zaterdagavond reisden de spelers dan met een hogesnelheidstrein van Guangzhou naar Wuhan.