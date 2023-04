Premium Het beste van De Telegraaf

’We gooien Youp van ’t Hek toch ook geen beker bier in zijn gezicht?’ KNVB ziet direct effect verscherpte maatregelen: ’Dit is de standaard’

Bij de Gelderse derby NEC-Vitesse waren er geen ongeregeldheden en bleef het rustig. Ⓒ FOTO Getty Images

ZEIST - Het beloofde niet veel goeds voor het speelweekend, toen NAC Breda-Willem II vrijdagavond de primeur had om als eerste duel definitief gestaakt te worden door de aanscherpingen voor wat betreft het gooien van voorwerpen op het veld. De angst rees voor een stortvloed aan gestaakte wedstrijden, maar toen de rookwolken zondagavond tegen tienen waren opgetrokken, bleek NAC Breda een negatieve uitschieter en was het op de andere velden opvallend goed verlopen. „Je ziet direct het effect van de verscherpte maatregelen. Laten we hopen dat we deze lijn kunnen doortrekken”, aldus Jan Bluyssen, manager competitiezaken van de KNVB.