Minuut stilte voor Mäder in Ronde van Zwitserland, ploeg overleden renner niet van start

„Na het tragische verlies van Gino Mäder heeft Team Bahrain Victorious besloten om de Ronde van Zwitserland te verlaten”, laat de ploeg op Twitter weten. Ook het Zwitserse ProTeam Tudor Pro Cycling en het Belgische team Intermarché-Circus-Wanty gaan niet meer verder. Een aantal andere renners, onder wie de Zwitser Stefan Küng, winnaar van de openingstijdrit, wilde ook niet meer verder uit respect voor Mäder. Het peloton bestaat nog uit 113 renners. Ze fietsen de etappe met rouwbanden.

Soudal-Quick Step, de ploeg van Remco Evenepoel, gaat wel van start. De Belgische wereldkampioen op de weg, die donderdag nog kritiek uitte op de organisatie van de Ronde van Zwitserland, had vrijdag een emotionele ontmoeting met de moeder van Mäder.

De 26-jarige Mäder overleed aan de gevolgen van zijn zware val donderdag in een ravijn in de vijfde etappe. De organisatie van de Ronde van Zwitserland neutraliseerde daarna de zesde etappe. De renners reden de laatste twintig kilometer als eerbetoon aan Mäder. Dat was de wens van zijn familie. Zijn ploeggenoten kwamen naast elkaar als eerste over de finish en gaven een laatste groet aan Mäder.

Wout van Aert ging met de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma ook verder. „Het zijn rare dagen vol emoties. Het is raar om hier te zijn en een rugnummer op te doen. Na zoiets vreselijks is er nooit een juist moment om verder te gaan”, zei de Belg vlak voor vertrek. „Het is aan iedereen persoonlijk om te beslissen of ze zich emotioneel klaar voelen om verder te gaan. Tijdens de rit moeten we zien hoe gaat. Maar er zijn geen foute beslissingen vandaag.”

De zevende etappe startte zaterdag in Tübach en gaat over 183,5 kilometer. Na overleg met de familie van Mäder, de teams, renners en officials heeft de organisatie besloten de Ronde van Zwitserland door te laten gaan. „Vandaag was de ergste dag in mijn leven”, zei koersdirecteur Olivier Senn vrijdagavond. „Maar morgen is een andere dag en als organisatie moeten wij ons daar nu op richten.”

De renners zullen finishen in Weinfelden, maar de tijdopname voor het algemeen klassement wordt eerder gedaan. Dat gebeurt 18,8 kilometer voor de finish, na de laatste klim van de dag. De Ronde van Zwitserland eindigt zondag met een individuele tijdrit over 25,7 kilometer.

Ook de vrouwen rijden de Ronde van Zwitserland zoals gepland. Zij beginnen zaterdag aan de wedstrijd.