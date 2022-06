Van Bommel: ’Ik had bij Antwerp goed gepast als speler’

„Wij Nederlanders komen uit een klein land, maar denken altijd dat we het beter weten”, kwam hij tegemoet aan de Belgische gedachte. „Maar wíj moeten ons aanpassen, aan de cultuur, de club en de historie.”

„Het is niet zo dat ’de Hollanders’ even komen laten zien hoe het moet, van: we gaan het zo en zo doen”, aldus Van Bommel. „Zo arrogant zijn wij niet.”

Op de suggestie dat Antwerp bekendstaat om kick & rush was de Limburgse trainer helder. „Wij willen Nederlands voetbal spelen, graag de bal hebben en domineren aan de bal. Als we de bal verliezen, willen we hem zo snel mogelijk terug. We willen een goede mentaliteit en karakter in het elftal, dat past bij de club. Ik weet zeker dat ik hier als speler heel goed gepast had met mijn manier van voetballen. Nu moet mijn elftal dat gaan doen.”