Ajax opnieuw te sterk voor Shakhtar, Utrecht verliest van AEK

Na de 3-1 zege van dinsdag in de Johan Cruijff ArenA, waren de Amsterdammers woensdag op sportcomplex De Toekomst met 3-0 te sterk.

Trainer Alfred Schreuder gaf in de tweede ontmoeting de reserves van dinsdag en veel jongelingen een kans. Tristan Gooijer opende de score uit een hoekschop van Kenneth Taylor. Na rust scoorde invaller Naci Ünüvar twee keer.

Ajax speelt zaterdag in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.

FC Utrecht - AEK Athene

FC Utrecht heeft de voorlaatste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen verloren. Op het veld van Alkmaarsche Boys was AEK Athene net iets beter: 0-1. De enige treffer kwam na rust op naam van Levi Garcia. De international van Trinidad en Tobago in Griekse dienst had in de eerste helft ook al bijna succes, maar zijn vrije trap belandde op de lat. In de slotfase voorkwam AEK-doelman Giorgios Athanasiadis de gelijkmaker van Mimoun Mahi.

Bij AEK deed Nordin Amrabat de laatste 45 minuten mee. Hij zou nog op het verlanglijstje van de Utrechtse trainer Henk Fraser staan. De Duitse aanwinst Can Bozdogan ontbrak nog in Alkmaar. Hij is gehuurd van Schalke 04 als mogelijke vervanger van Quinten Timber, die zich als de laatste details zijn ingevuld Feyenoorder mag noemen.

FC Utrecht sluit de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Eredivisie zaterdag af met een wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk in de Galgenwaard. De opbrengst van dat duel komt ten goede aan de Oekraïense oorlogsslachtoffers.

