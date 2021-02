Van ’t Schip: ’Dit doortrekken is voor Giakoumakis bijna niet te doen’

„Dat kan een stapje hoger zijn in Nederland of bijvoorbeeld bij een mooie Belgische club. Het is natuurlijk belangrijk dat hij er sportief en financieel op vooruit gaat. Maar hij moet wel een bewuste stap maken. Dat hij blijft voetballen, dat is het belangrijkste. Dan houd je ook de deur open naar het nationale team”, aldus Van ’t Schip, die volgende maand met Griekenland de WK-kwalificatie begint met een uitwedstrijd tegen Spanje.

Van ’t Schip liet Giakoumakis in november in een oefenwedstrijd debuteren. De spits scoorde toen direct. „Hij heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt het afgelopen jaar. Georgios is ook helemaal afgetraind, aan het begin was hij nog een beetje zwaar. Hopelijk kunnen wij daar ook van profiteren, al is het voor hem bijna niet te doen deze lijn door te trekken.”

Van ’t Schip verwacht donderdag ook een interessante ontmoeting tussen Olympiakos Piraeus en PSV in de eerste knock-outronde van de Europa League. „Als PSV in goeden doen is, hebben ze veel kwaliteit. Met name voorin. Maar Olympiakos steekt er in Griekenland inmiddels wel behoorlijk bovenuit, qua aantal landstitels in de laatste twintig jaar en daardoor ook qua financiële middelen en selectie. Ik zou ze denk ik evenveel kans geven nu.”

