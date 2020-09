'Peter Sagan moet vechten voor het groen'

Voor de sprinters is ook de finish van de elfde rit in de Tour de France op maat gemaakt. Meer nog dan op Île de Ré, waar Sam Bennett dinsdag de ritzege pakte. In Poitiers, voor de derde keer finishplaats, ligt een kaarsrechte laatste rechte lijn van 1,2 kilometer.

„Het is voorlopig de laatste kans dat de sprintersploegen de rit écht kunnen aansturen op een massasprint, dus gaan die hier alles doen om te controleren.”, aldus Telegraaf-columnist Michael Boogerd. „Zaterdag wordt de etappe naar Lyon nog wel aangeduid als een vlakke etappe, maar daar zitten verraderlijk veel hoogtemeters en obstakels in om de snelle mannen te elimineren.”

„Gelukkig is na de jarenlange dominantie van Peter Sagan een echte strijd om het groen aan de gang. De Slowaak won in de laatste acht edities zeven keer de puntentrui, maar hij lijkt niet helemaal weer van het niveau dat we in die jaren gewend zijn. Hij heeft ook nog geen etappe gewonnen.”

„Toch zal hij het gevecht met Sam Bennett, die nu het groen draagt aan blijven gaan en daarom verwacht ik in de elfde rit ook een mooie strijd na 108 kilometer in de tussensprint tussen die twee.”

„In de eindspurt gaan we ook weer de trein zien van Team Sunweb, die een dag eerder foutjes maakte in de bochtige finale, waardoor Cees Bol in de wind kwam te zitten en achtste werd. Het zou een mooie beloning voor die jongen zijn als hij na een zevende, derde en tweede plaats in deze voorlopig laatste echte kans toch een ritzege pakt. En ook zijn ploeg verdient dat, want Sunweb rijdt een sterke Tour.”

„Met het geel in de ploeg bij Jumbo-Visma ligt de prioriteit bij het opnieuw veilig over de finish brengen van Primoz Roglic. Als dat in de finale op orde is en er is verder weinig gevaar, gaan we misschien Wout van Aert zien meesprinten voor zijn derde ritzege. Al zal hij zich in eerste instantie moeten wegcijferen en is er een kans dat we hem net zoals in etappe tien niet aan het front gaan zien.”

