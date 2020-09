Uitslagen & stand in Tour de France

Gaat Sam Bennett weer toeslaan? Ⓒ ANP/HH

In de Ronde van Frankrijk stond woensdag de elfde etappe op het programma, een rit van de kust naar Poitiers. Het werd na 167,5 kilometer een massasprint. Caleb Ewan drukte als eerste zijn wiel over de finish en boekte zo zijn tweede dagzege in deze Tour.