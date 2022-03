Fitte Christian Eriksen kan tegen Oranje rentree maken bij Denemarken

„Christian is 100 procent fit”, zei bondscoach Kasper Hjulmand voor de Deense televisie. „We moeten even kijken hoe we alles gaan aanpakken, want we oefenen dinsdag ook nog tegen Servië. Maar het wordt een speciale rentree voor hem. We zijn blij dat hij weer terug is.”

Eriksen speelde zijn laatste interland op het EK, toen hij tegen Finland een hartstilstand kreeg. De oud-voetballer van Ajax speelt inmiddels met een defibrillator. Dat is verboden in Italië. Daarom maakte hij begin van dit jaar de overstap van Internazionale naar Brentford.