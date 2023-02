PSV mist in Utrecht zieke trainer Van Nistelrooy en Sangaré

In vergelijking met Sevilla-uit van afgelopen donderdag zijn er ditmaal basisplaatsen voor Armando Obispo, Mauro Junior, die op het middenveld zal spelen, en Johan Bakayoko. Ismael Saibari en André Ramalho beginnen op bank. Daarop zijn Erick Gutierrez en Richard Ledezma, die in Spanje ontbraken door ziekte, teruggekeerd en is plek voor de jonkies Mo Nassoh en Mathijs Tielemans.

Bij FC Utrecht maakt januari-aankoop Victor Jensen zijn debuut in basis tegen PSV en zijn er basisplaatsen voor Modibo Sagnan, die terugkeert na een blessure, en Luuk Brouwers. Naast de geschorste Jens Toornstra ontbreekt ook de geblesseerde Can Bozdogan. Beiden vulden de controlerende middenvelder-posities in tegen Vitesse vorige week. Door rentree van Sagnan begint Ruben Kluivert op de bank. Daarop keren Bart Ramselaar en Tommy St. Jago terug na langdurige revalidaties na kruisbandblessures.