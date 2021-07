Niek Kimmann overtuigt en plaatst zich voor finale BMX, zware val Laura Smulders

In de eerste van drie runs won Kimmann soeverein en ook in de tweede run deed de Nederlander het met een derde plaats uitstekend. Een tweede plaats in de derde run was dan ook meer dan voldoende om een ticket voor de finale te bemachtigen.

Harmsen en Van Gendt eindigden na een botsing in de eerste run respectievelijk als zevende en achtste. In de tweede run moesten de mannen dan ook een goed resultaat boeken om zicht te houden op de finale, maar ook hierin eindigden ze als zevende en achtste. In de laatste run ging Van Gendt wederom onderuit. Een dramatisch verlopen Spelen voor de wereldkampioen die werd bestempeld als medaillekandidaat.

Olympisch kampioen Connor Fields ging net als Van Gendt in de laatste run hard onderuit. De Amerikaan werd op een brancard van de baan gedragen.

Bij de vrouwen lukten het Laura Smulders en Judy Baauw ook niet om zich te plaatsen voor de finale. Smulders en Baauw kwamen in de eerste run met elkaar in botsing en vooral Smulders maakte hierbij een harde klapper. Ze bleef lange tijd liggen op het Japanse asfalt, maar haalde nog wel de finish. Smulders en Baauw verschenen wel aan de start van de tweede en derde heat, maar konden geen vuist meer maken.

Laura Smulders en Judy Baauw (l-r) komen ten val tijdens de halve finale van het onderdeel cross bij het BMX. Ⓒ HH/ANP

Laura Smulders bemachtigde in 2012 olympisch brons. Ze werd vervolgens twee keer wereldkampioen en ook werd ze twee keer Europees kampioen. Ze was de grote favoriete voor goud in het BMX’en.

Het jongere zusje van Laura Smulders, Merel Smulders, plaatste zich verrassend wel voor de finale. Het zag er lange tijd niet naar uit, maar de jonge Nederlandse profiteerde van enkele valpartijen.

