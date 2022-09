PSV bij eerste serieuze Eredivisie-test onderuit

De wedstrijd riep zeker in de eerste helft de herinnering op aan het vorige bezoek van PSV aan de Grolsch Veste, toen nog onder trainer Roger Schmidt. Op 2 april van dit jaar werden de Eindhovenaren voor rust van het veld geblazen met een 3-0 voorsprong na 25 minuten. Uiteindelijk werd het toen 3-3, waarmee PSV dure punten liet liggen in de titelstrijd, waarin de Brabanders uiteindelijk Ajax weer voor zich moesten laten.

Op het trainingskamp in Duitsland sprak directeur voetbalzaken John de Jong deze zomer de ambitie uit om het gat met Ajax niet te verkleinen, maar om eroverheen te gaan. Met die ambitie in het achterhoofd viel de eerste echte test voor PSV in de Eredivisie erg tegen. De ploeg van Van Nistelrooy liet zich in de sfeervolle Grolsch Veste, waar het publiek zoals altijd intens meeleefde, in de eerste helft aftroeven door een zeer agressief spelend FC Twente.

Veel afwezigen

FC Twente-trainer Ron Jans had niet de beschikking over gewaardeerde krachten als Michel Vlap, Sem Steijn, Julio Pleguezuelo en Michal Sadilek, maar had zijn ploeg geweldig voorbereid op het bezoek van PSV. FC Twente deelde, in de eerste helft, de lakens uit en maakte het PSV ongelofelijk lastig door hoog druk te zetten. PSV kon niet goed onder die druk uit voetballen, waardoor doelman Walter Benitez veelvuldig de lange bal speelde, maar omdat FC Twente feller in de duels was, bood dat onvoldoende soelaas.

Van Nistelrooy had vastgehouden aan Xavi Simons als gelegenheidsspits en Guus Til als voorste middenvelder, terwijl achterin André Ramalho, de man van de grote fout tegen Rangers FC, terugkeerde in het verdedigingscentrum, waardoor Jarrad Branthwaite naar de bank verhuisde. Daar zat ook Anwar El Ghazi op, de laatste aanwinst van PSV.

PSV werd regelmatig overlopen door het in de hoogste versnelling spelende FC Twente en na enkele waarschuwingsschoten van onder anderen Mathias Kjölö, de jonge Noor die afgelopen zomer door de tukkers is overgenomen van de reserveploeg van PSV en voor de tweede keer in de basis begon, was het in de 17e minuut raak voor de thuisploeg. De manier waarop Vaclav Cerny na een mistrap in tweede instantie alle tijd en ruimte kreeg om nog eens aan te leggen was ontluisterend.

Cody Gakpo in duel met Ramiz Zerrouki. Ⓒ ProShots

PSV heeft flink verbouwd afgelopen zomer, maar de defensie bleef daarbij onderbelicht. Ki-Jana Hoever en Jarrad Branthwaite, bankzitters van Engelse middenmoters, werden gehuurd, maar zij zijn vooral breedteversterkingen. Directeur voetbalzaken John de Jong en trainer Ruud van Nistelrooy behielden het vertrouwen in André Ramalho, Jordan Teze en Armando Obispo als centrumverdedigers en Philipp Max en Phillipp Mwene als backs, terwijl het vorig seizoen al duidelijk werd, dat dit kwintet een allerminst waterdichte defensie kon garanderen.

De teller stokte vorig seizoen op 64 tegengoals in 58 duels, een aantal dat nogal gemakkelijk op het conto van doelman Joël Drommel werd geschreven, maar met het aantrekken van Walter Benitez is het lek achterin allerminst gedicht. PSV is bezig met een unieke serie van tien duels vanaf het begin van het seizoen zonder één enkele keer de nul en incasseerde al vijftien tegengoals. Opvallend genoeg zijn de statistieken van Drommel over zijn eerste tien duels vorig seizoen een stuk beter dan die van Benitez nu met toen maar zeven tegengoals en vijf duels waarin PSV de nul hield.

Weer Cerny

Zeven minuten na de openingsgoal ging het voor PSV weer mis en opnieuw tekende Cerny voor het doelpunt. De Tsjech, die zo lang nodig heeft gehad om weer op niveau te komen na zijn kruisbandblessure, heeft zijn oude scherpte terug en is sinds zijn belangrijke doelpunt tegen Fiorentina weer basisklant. Bij de 2-0 nam Cerny een afvallende bal heerlijk op de pantoffel en liet Benitez kansloos. De Argentijn beleefde een in de Eredivisie ongewoon drukke avond en hield zijn ploeg nog een beetje in de wedstrijd met prima reddingen op kansen van Daan Rots, die als offensieve middenvelder voor veel dreiging zorgde. Dat gold ook voor Joshua Brenet, die zijn oude club veel problemen bezorgde met zijn snelheid en het doorschuiven naar het middenveld. Cody Gako moest regelmatig achter Brenet aan.

PSV stelde daar aanvallend maar heel weinig tegenover. Er was één goede kans voor Gakpo die in een één-tegen-éénsituatie kwam met Lars Unnerstall, de FC Twente-doelman die bij PSV gewogen werd en te licht bevonden, maar het in Enschede geweldig doet. Ook oog in oog met Gakpo kwam de in Enschede immens populaire Unnerstall als winnaar uit de strijd.

Na een eerste helft waarin PSV niet in het stuk voorkwam, wist de ploeg van Van Nistelrooy na rust in eerste instantie wel grip op de tegenstander te krijgen. Het spel speelde zich voornamelijk af op de helft van FC Twente en al na tien minuten maakte Til de aansluitingstreffer na een prima assist van Simons. Meteen daarna werd Til eruit gehaald, evenals Teze en Johan Bakayoko. In het veld kwamen Yorbe Vertessen, hersteld van een blindedarmoperatie, Mwene en debutant El Ghazi, die daarmee voor het eerst sinds 22 januari 2017 (1-0 zege met Ajax op FC Utrecht) in de Eredivisie actief was.

Na die drie wissels raakte PSV langzaam aan de grip weer kwijt en de grootste kansen waren weer voor FC Twente. Zo was routinier Wout Brama, in de ploeg gekomen voor Rots, dicht bij de 3-1, maar zijn schot zoefde net naast. PSV kwam niet verder meer dan twee kansen voor Vertessen. Vlak voor tijd kopte Ramalho nog op de lat, naar de gelijkmaker zat er niet meer in voor PSV, waarmee het eerste puntenverlies van deze competitie een feit is voor de ploeg van Van Nistelrooy. Een zware tegenvaller in de aanloop naar het eerste groepsduel in de Europa League donderdag tegen Bodo/Glimt.