Exclusief interview met Ronald Koeman: ’Lionel Messi weer op zijn best’

De 58-jarige Nederlander, die met zijn vrouw Bartina een fraai appartement bewoont in de stad waar hij al eerder zo succesvol was als speler, gaat dan uitgebreid in op zijn sterspeler Lionel Messi, die onder hem het plezier heeft teruggevonden. „Messi is weer op zijn best”, zegt Koeman.

Ook spreekt Koeman over de ontwikkeling van Frenkie de Jong, met wie hij bij Oranje al een goede band had en met wie hij ook in Spanje op een geweldige manier kan werken. Het betekent niet dat zijn landgenoot een andere behandeling krijgt. Ook Frenkie krijgt van Koeman duidelijk te horen wat hij van hem verlangt en welke ambities hij moet tonen.

Bekijk ook: Geen koppositie maar enorme dreun voor FC Barcelona

Het interview met Ronald Koeman verschijnt online en in de papieren zaterdag-editie van De Telegraaf. Ⓒ RENE BOUWMAN

Uit alles blijkt dat Koeman op zijn plek is. Hij vertelt hoe hij elke dag bij zijn spelers in de kleedkamer is, waarom er plezier is en welke rol de oudere spelers bij Barcelona hebben. De coach heeft een overvol programma, maar nam alle tijd voor De Telegraaf.