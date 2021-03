Geldmachines vallen stil: ’tennisspeeltje’ Amerikaanse miljardair in gevaar

Larry Ellison (rechts) Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Met twee grote Amerikaanse toernooien op de kalender was maart voor de tennisliefhebbers altijd een maand om naar uit te kijken. Maar voor het tweede opeenvolgende jaar zijn deze topevenementen te grazen genomen door de pandemie. Het toernooi van Indian Wells is verplaatst, maar heeft nog geen nieuwe plek op de kalender. In Miami begint dinsdag het gedevalueerde hoofdtoernooi.