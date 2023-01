Trucker Van Kasteren mist zege in Dakar Rally na straf

In de etappe van Sea Camp naar Alula finishte hij weliswaar met een voorsprong van ruim 13 minuten op de nummer twee Ales Loprais, maar door een tijdstraf van 15 minuten viel hij terug naar de tweede plaats. Loprais won de etappe en is nu leider in het klassement, met een voorsprong van ruim 12 minuten op Van Kasteren.

Martin van den Brink eindigde als derde in de rit.

Van Loon grijpt net naast zege

Autocoureur Erik van Loon heeft in de tweede etappe van de Dakar Rally net naast de overwinning gegrepen. Van Loon, die een plek in de top 5 van de woestijnrally als doelstelling heeft uitgesproken, kwam 14 seconden tekort voor de dagzege bij de auto’s.

In de laatste kilometers tussen Sea Camp en Alula verloor Van Loon tijd op titelverdediger Nasser Al-Attiyah uit Qatar, die uiteindelijk als eerste eindigde. Carlos Sainz uit Spanje eindigde in zijn Audi op de derde plek.

Erik van Loon in actie. Ⓒ ANP/HH

Sainz eindigde op 5 minuten van Al-Attiyah, maar blijft wel de leider in het klassement. Van Loon is door zijn tweede plek gestegen naar de dertiende plek.

„Ik had echt niet het gevoel dat het zo goed ging”, meldde Van Loon na afloop op VanLoonracing.nl. „We hebben de hele dag in het stof gereden, dertig auto’s en buggy’s ingehaald. Door het stof miste ik een afslag en daar heb ik een minuut of drie mee verloren. Veertig kilometer voor de finish hadden we een leeglopende band, die hebben we gewisseld. Wij dachten dat we helemaal niet meededen vandaag en dan staan er gewoon tien cameraploegen op je te wachten in het bivak. Missen we dus net de dagzege, hoe gek kan het lopen in deze sport. Het voelt echt alsof ik van zero naar hero ben gegaan vandaag. Dit hadden we totaal niet verwacht.”