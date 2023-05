Premium Het beste van De Telegraaf

Vlaamse troetelbeer verovert harten Belgische snookerheld Luca Brecel wilde in 2011 uit wanhoop Nederlander worden

Door Hans Ruggenberg

Luca Brecel viert de wereldtitel met Laura Vanoverberghe. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Tijdens zijn bizar verlopen WK snooker was Luca Brecel méér beschonken dan na zijn verrassende wereldtitel. De 28-jarige Belg liet na zijn 18-15 zege op Mark Selby weten ’he-le-maal’ op te zijn. „De tank is leeg. Eerst moet ik rusten.” Tot twee weken geleden had hij nog nooit een WK-wedstrijd gewonnen, maar nu duwde Brecel vol ongeloof zijn lippen tegen de beker. Onze zuiderburen dragen hun nieuwe held op handen, maar het scheelde weinig of de Vlaming was ’overgelopen’ naar Nederland.