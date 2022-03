Pijnlijke Premier League-avond voor Michael van Gerwen

Mighty Mike reisde met een goed gevoel af naar Engeland. Afgelopen zondag won de Nederlander in Niederhausen zijn eerste Players Championship van het jaar.

Tegen The Machine was van die goede vorm alleen niets te merken. Vanaf het begin van de partij kwam de Nederlander niet in zijn spel. Wade pakte al snel een leg af van Van Gerwen en bij een stand van 3-2 in het voordeel van de Engelsman pakte hij drie legs op rij. Zo maakte hij vroegtijdig een einde aan de avond van Van Gerwen. Van Gerwen tegen Wade was donderodagavond de koploper tegen de hekkensluiter van de Premier League.

Vorige week kwam Mighty Mike in Ahoy nog tot de finale. Hierin kon hij het Nederlandse publiek net niet trakteren op de overwinning. Joe Cullen was in de finale te sterk voor Van Gerwen en streek de dagze op.