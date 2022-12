Amerikaanse bondscoach Berhalter: ’Ik heb veel geleerd in Nederland’

„Mijn beste herinnering is toen we met Sparta van Ajax wonnen met 2-1. Ik begrijp, dat Louis van Gaal daar nog naar gevraagd is, maar dat hij het zich niet kon herinneren. Ik denk dat dat niet klopt. Dat moet hij zich nog zeker kunnen herinneren”, aldus Berhalter, waarmee hij de lachers op zijn hand kreeg.

„In de periode dat ik in Nederland speelde, was er een renaissance van het Nederlandse voetbal. Ajax won de Champions League, heel veel spelers gingen naar het buitenland en kwamen terecht bij clubs als FC Barcelona.” Zelf speelde Berhalter bij heel wat bescheidener clubs, maar toch ziet hij zijn jaren in Nederland als een perfecte leerschool. „Ik heb zoveel geleerd in Nederland. Het is een geweldige ervaring geweest. Na elke training en wedstrijd is er een gesprek tussen de trainer en de spelers. Waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Iedereen discussieert over voetbal. Daar leer je veel van. Ik kwam naar Nederland direct vanaf de Universiteit. Totaal onvoorbereid op professioneel voetbal. Het heeft me echt gevormd in mijn ideeën. Zaken als ruimtes zoeken, positiespel, de derde man vinden, driehoekjes. Ik herinner me mijn ploeggenoot Remco Boere bij Zwolle. Die schreeuwde tegen me als ik de bal te veel spin gaf. Hij wilde de ballen hard en strak. Er waren veel details die ik in Nederland heb geleerd.”

Gregg Berhalter Ⓒ REUTERS

Vriendschap

En Berhalter heeft er vriendschappen aan over gehouden. „In mijn tijd bij PEC Zwolle reed Arne met mij mee naar de trainingen. We hadden altijd geweldige gesprekken in de auto. We hebben nog altijd contact. Het is leuk om wat geschiedenis te hebben en een verbinding met de tegenstander. Maar het gaat hier wel om business. Het is leuk om bekende gezichten te zien en berichtjes te krijgen van oude vrienden in Nederland. Maar uiteindelijk gaat het om het winnen van de wedstrijd.”

In Nederland zijn de verwachtingen van Oranje niet hoog gespannen op basis van het matige spel in de groepsfase, maar dat zegt Berhalter allemaal niet veel. „In Nederland is het nooit goed. Het is het land van de zeventien miljoen bondscoaches. In 2014 hoorde je hetzelfde. Ik kan me nog herinneren dat we in mijn tijd in Nederland een keer tegen Ajax speelden en dat ze met 1-0 winnen en helemaal werden uitgefloten, omdat ze maar één goal hadden gemaakt. Het is de opdracht van Louis van Gaal om overwinningen te boeken en dat doet hij. Ze zijn ongeslagen door de groepsfase gekomen en ik weet hoe gefocust hij is om zijn team naar de finale te leiden. In 2014 was hij heel succesrijk. Waar hij ook werkt, hij weet overal succesvol te zijn.”