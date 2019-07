Waterpoloster Megens gewond in disco Gwangju

Rond 02.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag (lokale tijd) stortte de vloer in in de drukbezochte discotheek vlak bij het atletendorp. Daardoor kwamen mensen eronder vast te zitten. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap raakten zeker negen atleten gewond, zij het niet ernstig. Naast Megens gaat het om vier Amerikaanse sporters, twee uit Nieuw-Zeeland, een uit Italië en een Braziliaan. Op de laatste na zijn het allemaal waterpolospelers.

Maud Megens liep een snee in haar hand op en is naar het ziekenhuis gebracht. De bondscoach van de Nederlandse waterpolovrouwen, Arno Havenga, laat weten dat haar wond goed is gehecht.

Maud Megens Ⓒ ANP

De internationale zwemfederatie FINA volgt de situatie nauwgezet. „FINA betreurt de situatie ten zeerste en doet haar beste wensen toekomen aan alle slachtoffers van dit ongeval”, aldus de zwemfederatie in een verklaring. Daar waar nodig zal assistentie en zorg worden verleend.

De aanvoerder van het Nieuw-Zeelandse waterpoloteam Matt Small was een van de mensen die op de dansvloer stonden. „We waren gewoon aan het dansen en het volgende moment vielen we vijf tot zes meter naar beneden en iedereen begon vervolgens de club uit te rennen”, zegt hij tegen persbureau Reuters. „We ... vielen boven op de hoofden van andere mensen die onder ons stonden.”