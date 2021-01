FC Den Bosch neemt al binnen 24 uur afscheid van Jeroen Lumu

„Jeroen Lumu is toch zijn wilde haren niet verloren. Bij FC Den Bosch geldt: graag of niet. Wij wensen Jeroen veel succes in zijn verdere carrière”, twittert de club over het snelle afscheid van Lumu.

Lumu maakte in 2011 zijn debuut voor Willem II en gold als zeer talentvol. Er was interesse van Liverpool FC, maar hij droeg het shirt van onder meer SC Heerenveen, Ludogorets, verschillende nationale jeugdelftallen en Samsunspor. „Als ik normaal had gedaan in mijn leven, was ik gewoon de beste van de allerbesten geworden. Maar ik kan niet normaal doen, dat is mijn grootste probleem”, liet Lumu zich eerder ontvallen.