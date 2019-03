VIDEO - Flinke crash Honda-coureur op Assen

Met een snelheid van 220 kilometer per uur verloor hij echter de macht over het stuur.

In de vorige race in het Spaanse Aragon crashte toprijder Leon Camier al en liep daarbij dermate ernstige verwondingen op dat hij de 'thuisrace' van het team moest missen. Gagne was daardoor de enige van het team die op het TT Circuit Assen in actie kwam.

Hotel

Hij was met zijn achterwiel op het gras gekomen en gaf te veel gas toen hij weer op de piste terugkwam. Het gevolg was dat hij over zijn Fireblade werd geslingerd. Uit voorzorg hield het team hem in de derde vrije training aan de kant. Gagne ging meteen naar zijn hotel om bij te komen en zich door zijn masseur te laten behandelen. Na drie sessies staat hij op de voorlaatste plaats.

Teammanager Kervin Bos kon niet anders concluderen dat de jonge coureur een rijdersfout had gemaakt.