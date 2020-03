Ireen Wüst tijdens de huldiging van het WK allround in Hamar. Ⓒ ANP

Raar eigenlijk, dat Ireen Wüst nog niet weet voor wie of wat ze volgend seizoen mag schaatsen. Want maken we de balans op van de voorbije twee weken, met daarin twee varianten van toernooien waarop het om wereldtitels draaide, dan springt er slechts één naam bovenuit: die van onze onverslijtbare koningin met haar zachte g.