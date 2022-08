LIVE Gakpo op dreef bij PSV tegen Volendam: 6-1

PSV-FC Volendam

Volg het duel via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

Er werd in Eindhoven met spanning uitgekeken naar de opstelling van de wedstrijd van PSV tegen FC Volendam, maar Cody Gakpo staat vanavond gewoon in de basis bij de Eredivisiewedstrijd. Dat betekent dat er nog geen akkoord is met een geïnteresseerde club over een speler en dat dit ook niet binnen handbereik ligt, want in dat geval zou Gakpo niet gespeeld hebben. Southampton heeft een bod gedaan op de aanvaller, maar bronnen in Engeland geven aan dat The Saints niet verder zouden willen gaan dan 35 miljoen euro, terwijl PSV een recordbedrag van 50 miljoen euro in gedachten heeft. Dat Gakpo speelt tegen FC Volendam wil niet zeggen, dat een transfer definitief van de baan is. De transfermarkt in Nederland sluit dan wel om middernacht, maar in Engeland is die een dag langer open, zodat de Engelse clubs ook morgen nog kunnen toeslaan.

Behalve Gakpo is ook Carlos Vinicius woensdagavond nog van de partij. Trainer Ruud van Nistelrooy gaf gisteren aan dat er op transfergebied wat zaken spelen rond de huurling van Benfica, maar hij is nog gewoon inzetbaar. Dat geldt nog niet voor Anwar El Ghazi. PSV maakte woensdagavond bekend, dat zijn komst definitief is. De oud-Ajacied heeft voor drie seizoenen getekend in Eindhoven, maar zijn komst werd te laat afgerond om opgenomen te worden in de wedstrijdselectie.

Van Nistelrooy heeft tegen Volendam voor een verrassend selectie gekozen. Centrumverdediger Jarrad Branthwaite, gehuurd van Everton, staat voor het eerst in de basis. Dat betekent dat Jordan Teze weer naar de rechtsbackpositie verhuist. Er is ook een basisplaats voor Guus Til. Ismael Saibari en Phillipp Mwene zijn naar de bank verwezen. Daarop zitten ook Yorbe Vertessen en Richard Ledezma, die zijn hersteld van respectievelijk een blindedarmoperatie en een enkelblessure.

FC Twente-Excelsior

