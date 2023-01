Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Jong AZ wint na twee penalty’s bij hekkensluiter Jong FC Utrecht

21:57 uur Jong AZ heeft in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen van Jong FC Utrecht, dat laatste staat: 0-2. Op Sportcomplex Zoudenbalch in Utrecht waren de Alkmaarders twee keer trefzeker uit een penalty. Yusuf Barasi schoot in het laatste kwartier twee keer raak vanaf elf meter.

De eerste strafschop werd een kwartier voor tijd toegekend na een overtreding van keeper Thijmen Nijhuis, die matchwinner Barasi naar de grond had gewerkt. Voorafgaand aan de 0-2, in de 88e minuut, werd invaller Soulyman Allouch neergetrokken.

Jong AZ bezorgde Jong FC Utrecht al de twaalfde nederlaag van het seizoen. De Utrechters hadden hun laatste twee duels gewonnen. Voor het weekend werd Den Bosch nog met 4-1 verslagen.

Voor nummer 8 Jong AZ was het de eerste zege sinds 7 november. De Alkmaarders hebben nu 28 punten na achttien duels.

NBA-ster Durant zeker twee weken aan de kant met knieblessure

19:18 uur De basketballers van Brooklyn Nets moeten Kevin Durant minimaal twee weken missen. De sterspeler van de club, uitkomend in de NBA, heeft een knieblessure opgelopen. Dat gebeurde zondag tijdens een gewonnen duel met Miami Heat (102-101).

De 34-jarige Durant raakte geblesseerd bij een duel met Jimmy Butler. Hij greep naar zijn rechterknie en verliet even later de vloer. Durant had op dat moment 17 punten gemaakt. Met 27 overwinningen tegenover 13 nederlagen staat Brooklyn Nets op de tweede plaats in het oosten, vlak achter Boston Celtics (28-12). Brooklyn Nets heeft veertien van de vijftien laatste duels gewonnen.

Durant scoort dit seizoen gemiddeld 29,7 punten per wedstrijd. De vedette stond vorig seizoen zes weken aan de kant met een knieblessure. Brooklyn Nets verloor toen elf duels op rij.

Aanvaller Lieder staat weer op trainingsveld van FC Emmen

16.59 uur: Mart Lieder staat weer op het trainingsveld van FC Emmen. De aanvaller oefent nog individueel, maar hoopt over enkele weken aan te sluiten bij de groepstraining. De 32-jarige Lieder liep elf maanden geleden een zware knieblessure op. Sindsdien kwam hij niet meer in actie voor de club uit Drenthe.

Lieder herstelde de afgelopen maanden bij een fysiotherapeut in Amsterdam en ging tijdens de winterstop niet mee met FC Emmen op trainingskamp naar Spanje.

FC Emmen is de nummer 16 van de Eredivisie.

Brinkman voor het eerst aan de start van de marathon van Boston

15.44 uur: Nienke Brinkman doet over ruim drie maanden voor het eerst mee aan de marathon van Boston. De beroemde marathon staat gepland op maandag 17 april, een dag na de marathon van Rotterdam.

De 29-jarige Brinkman deed nog nooit mee aan een zogenoemde ’World Marathon Major’, een verzamelnaam voor de zes toonaangevende marathons. Naast Boston zijn dat de marathons van Berlijn, Tokio, Londen, Chicago en New York.

Brinkman stuntte vorig jaar in Rotterdam met een Nederlands record van 2.22.51 en won in de zomer als eerste Nederlandse vrouw een medaille op de marathon bij de EK atletiek. Ze behaalde het brons in München. In Boston zou Brinkman zich kunnen kwalificeren voor de marathon op de Olympische Spelen van Parijs in 2024, al staat het parcours in Boston niet bekend om toptijden.

„Ik ga daar de komende maanden over nadenken”, zei Brinkman in november over haar route naar Parijs. „Ik moet in ieder geval volgend jaar een marathon lopen om de olympische limiet te halen. Waar en wanneer weet ik nog niet, maar het wordt waarschijnlijk een voorjaarsmarathon.”

Ook de Ethiopische Amane Beriso en de Keniaanse hardloopsters Sheila Chepkirui en Joyciline Jepkosgei staan aan de start in Boston.

Robert Tigges verlaat Amsterdam eind van dit seizoen

14.57 uur: Hockeycoach Robert Tigges zal aan het eind van dit seizoen stoppen als coach van Amsterdam Dames 1. Na 6 succesvolle seizoenen, 2 als assistent en vervolgens 4 seizoenen als hoofdcoach, zal hij op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging.

Zelf laat Tigges weten: „De afgelopen 6 jaar heb ik met veel plezier en toewijding met Amsterdam dames 1 gewerkt. Een waanzinnig talentvolle en ambitieuze groep speelsters en inspirerende en waardevolle samenwerkingen met verschillende begeleidingsteams. Een bijzondere en leerzame periode!”

In 2009 verhuisde Tigges na negen jaar Rotterdam Heren 1 naar de hoofdstad. Maar liefst tien jaar kwam hij uit voor Amsterdam Heren 1 waarin hij tweemaal (2011 en 2012) Landskampioen werd.

Bestuurslid Tophockey Valerie Smit laat weten: „We zijn Tigges enorm dankbaar voor zijn tomeloze inzet in eerste instantie voor onze club als Heren 1 speler en vervolgens voor ons Dames 1 en hopen uiteraard dat hij zijn periode als hoofdcoach zal afsluiten met een mooie titel. We weten zeker dat hem nog mooie tijden als coach te wachten staan en wensen hem alle succes daarbij.”

Real zonder Alaba en Tchouaméni naar Saudi-Arabië voor Supercup

15.50 uur: Real Madrid reist zonder de Oostenrijkse verdediger David Alaba en middenvelder Aurélien Tchouaméni uit Frankrijk af naar Saudi-Arabië voor de Spaanse Supercup. Beiden hebben een voetblessure opgelopen, aldus Real, dat niet meldt hoe lang het tweetal naar verwachting uit de roulatie is.

Alaba (30) en Tchouaméni (22) deden afgelopen weekend mee in de verloren uitwedstrijd tegen Villarreal. Door de 2-1-nederlaag bedraagt de achterstand op koploper FC Barcelona, dat zondagavond Atlético Madrid met 1-0 versloeg, nu 3 punten.

Woensdag is Valencia de tegenstander in de halve eindstrijd van de Supercup. Bij winst speelt Real in het weekend tegen de winnaar van het duel tussen Real Betis en Barcelona. Trainer Carlo Ancelotti heeft 23 spelers geselecteerd voor het toernooi in Riyad.

Volgende week woensdag neemt de winnaar van de Champions League het weer op tegen Villarreal, dan in de achtste finales van de Copa del Rey.

Chinese schaker met negatieve coronatest welkom in Wijk aan Zee

13.43 uur: De Chinese schaker Ding Liren doet ’gewoon’ mee aan Tata Steel Chess als hij bij aankomst op Schiphol een negatieve uitslag van een coronatest kan laten zien. De organisatie van het prestigieuze schaaktoernooi in Wijk aan Zee zegt zoals gebruikelijk de coronaregels van de overheid te volgen. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) besloot eind vorige week dat reizigers die vanuit China naar Nederland komen vanaf dinsdag een negatieve coronatest nodig hebben.

„We volgen net als de afgelopen jaren de regels vanuit de overheid”, zegt een woordvoerder van Tata Steel Chess. „Dat betekent dat Ding Liren bij aankomst in Nederland een negatieve testuitslag moet laten zien. Dat hebben we hem ook laten weten.” De woordvoerder verwacht dat de 30-jarige Chinees in de loop van deze week arriveert en dus te maken heeft met de aangescherpte regel.

Ding Liren is de nummer 2 van de wereld, achter Magnus Carlsen. De Noor komt zoals gebruikelijk ook naar Wijk aan Zee. Carlsen won het toernooi afgelopen jaar voor de achtste keer. Tot de veertien grootmeesters die meedoen bij de masters behoren twee Nederlanders: Anish Giri en Jorden van Foreest, de winnaar van 2021.

Vrijdag vindt de openingsceremonie van Tata Steel Chess plaats, het masterstoernooi begint een dag later. Volgende week donderdag maken de schakers een uitstapje naar de Johan Cruijff ArenA, waar de vijfde ronde wordt gespeeld.

Müller blijft toch beschikbaar voor Duitsland

12.41 uur: Aanvaller Thomas Müller van Bayern München blijft toch beschikbaar voor de nationale ploeg van Duitsland. De 121-voudig international leek direct na de uitschakeling op het WK in Qatar een punt te zetten achter zijn interlandloopbaan, maar is hier na een gesprek met bondscoach Hansi Flick op teruggekomen.

„Ik was erg emotioneel na die wedstrijd, aangezien het een verdrietig moment was”, zei de 33-jarige Müller, die na de laatste groepswedstrijd tegen Costa Rica in een tv-interview de fans bedankte voor de jarenlange steun en leek te hinten op een afscheid als international. „Ik heb er later over nagedacht en er met Hansi Flick over gesproken. Zolang ik professioneel voetbal speel, ben ik altijd beschikbaar om geselecteerd te worden. De coach beslist of, wanneer en hoe. Het doel is om weer succesvol te worden met Duitsland. Hansi heeft veel mogelijkheden in de aanval. Ik ben er erg ontspannen onder, maar ben altijd klaar als de coach me nodig heeft”, aldus Müller tijdens het trainingskamp van Bayern in Doha.

Müller was in 121 interlands goed voor 44 doelpunten. De aanvaller veroverde in 2014 met Duitsland de wereldtitel. De nationale ploeg werd tijdens de laatste twee WK’s al in de groepsfase uitgeschakeld. Duitsland organiseert in 2024 het EK.

López na ontslag bij Astana naar Colombiaanse ploeg

12.20 uur: De Colombiaanse wielrenner Miguel Ángel López heeft een nieuwe werkgever gevonden. De 28-jarige klimmer, die vorige maand werd ontslagen bij Astana omdat hij nauwe banden zou hebben met een controversiële ’dopingdokter’, ondertekende een contract voor een jaar bij de Colombiaanse ploeg Medellín EPM. Dat team rijdt op continentaal niveau, het derde niveau. Het is de bedoeling dat López later deze maand al debuteert voor Team Medellín in de Ronde van San Juan.

De Colombiaan, bijgenaamd Superman, boekte in 2020 een etappezege in de Tour de France en won al drie ritten in de Vuelta. Hij eindigde in 2018 zowel in de Giro als de Vuelta als derde in het klassement. Zijn beste eindklassering in de Tour is de zesde plaats in 2020.

Astana besloot López eind juli te schorsen, nadat hij bij aankomst op de luchthaven van Madrid was verhoord door de Spaanse justitie over zijn relatie met dokter Marcos Maynar. De ploeg hief die schorsing al snel weer op, omdat Astana op basis van de informatie die het kreeg van de Spaanse autoriteiten en de internationale wielerbond UCI geen reden zag om de Colombiaan langer aan de kant te houden. López kon daardoor meedoen aan de Ronde van Spanje. Hij eindigde in de Vuelta als vierde.

Astana kreeg recentelijk nieuwe informatie, die erop wees dat López wel degelijk banden heeft met de omstreden dokter tegen wie een onderzoek loopt wegens dopingzaken en witwassen. Zijn contract werd daarom beëindigd.

Handbalster Van der Vliet naar Deense topclub Odense

11.23 uur: Handbalster Nikita van der Vliet heeft een contract voor vier jaar getekend bij de Deense topclub Odense. De 22-jarige international van Oranje komt in de zomer over van Nykøbing Falster, waar ze nog een verbintenis tot 2024 had.

Van der Vliet speelde in Nederland bij het Amsterdamse VOC, waarna ze in 2020 naar Denemarken vertrok. De cirkelspeelster komt bij Odense oud-ploeggenote Dione Housheer tegen, met wie ze eerder speelde bij VOC en Nykøbing.

De huidige nummer 2 van Denemarken, die met de Noorse succescoach Ole Gustav Gjekstad een nieuwe trainer vastlegde voor het komende seizoen, versterkte zich eerder al met Oranje-keepster Yara ten Holte.

„Ik ben klaar voor een nieuw avontuur en ik kijk er echt naar uit om met de beste speelsters te spelen”, zei Van der Vliet. „Ik denk dat Odense me als speler kan ontwikkelen en me veel kan helpen om een betere handbalster te worden.”

Het vooruitzicht om in de Champions League uit te komen, speelde mee in de beslissing van Van der Vliet om over te stappen. „Ja, het betekende veel. Ik kijk uit naar volgend seizoen, wanneer we hopelijk in de Champions League kunnen spelen.”

Technisch directeur Trine Nielsen van Odense is blij met de komst van Van der Vliet. „Ik heb Nikita een paar seizoenen gevolgd, zelfs al voordat ze naar Denemarken kwam. Ze heeft zich enorm ontwikkeld. Ik heb hoge verwachtingen dat we van Nikita een geweldige speelster kunnen maken”, zei de oud-handbalster.

Nets winnen in slotseconden, maar verliezen Durant

07.58 uur: De basketballers van Brooklyn Nets hebben in de NBA het duel met Miami Heat in de slotseconden naar zich toe getrokken. Royce O’Neale gooide in Florida met nog 3,2 seconden op de klok de winnende punten binnen: 102-101. Tegenvaller voor de Nets was het uitvallen van sterspeler Kevin Durant, die tijdens het derde kwart met een knieblessure naar de kant moest.

De 34-jarige Durant raakte geblesseerd bij een duel met Jimmy Butler. Hij greep naar zijn rechterknie en verliet even later de vloer. Durant had op dat moment 17 punten gemaakt. Ploeggenoot Kyrie Irving was de topscorer met 29 punten. De eerste berichten zijn dat de schade bij Durant meevalt.

Met 27 overwinningen tegenover 13 nederlagen staat Brooklyn Nets op de tweede plaats in het oosten, vlak achter Boston Celtics (28-12). In het westen gaan Denver Nuggets en Memphis Grizzlies aan kop, met beide 26 zeges tegenover 13 verloren wedstrijden. De Grizzlies boekten zondag hun zesde overwinning op rij door Utah Jazz met 123-118 te verslaan.

Spaanse golfer Rahm wint Tournament of Champions op Hawaii

07.54 uur: Jon Rahm heeft op Hawaii dankzij een sterke slotronde het Tournament of Champions gewonnen. De 28-jarige Rahm ging de vierde ronde in met zes slagen achterstand op de Amerikaanse koploper Collin Morikawa en stond na een bogey op de eerste hole zelfs even zeven slagen achter. De Spanjaard begon daarna aan een indrukwekkende inhaalrace.

„Op dat moment dacht ik helemaal niet aan winnen. Ik wist dat ik gewoon zoveel mogelijk birdies moest gaan maken en dat heb ik gedaan”, zei Rahm, die vorig jaar op één slag van de Australiër Cameron Smith als tweede eindigde op het Tournament of Champions.

Dankzij negen birdies en zelfs een eagle op de vijftiende hole passeerde hij Morikawa, die tijdens de eerste drie rondes heel constant had gepresteerd en zelfs geen enkele bogey had moeten invullen op zijn scorekaart. In de slotronde ging het alsnog mis voor de 25-jarige Amerikaan, met drie bogeys op de laatste vijf holes.

Rahm eindigde met een slotronde van 63 op een totaal van 265 slagen. Morikawa sloot het toernooi na een ronde van 72 slagen af op 267. De Spanjaard kreeg als winnaar een cheque van 2,7 miljoen dollar, omgerekend ruim 2,5 miljoen euro.

Aan het Tournament of Champions mogen de winnaars van de toernooien van afgelopen seizoen op de PGA Tour meedoen, aangevuld met de spelers die zich kwalificeerden voor het Tour Championship. Het evenement op Hawaii heeft een prijzenpot van 15 miljoen dollar.