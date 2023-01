Sport kort: Rahm dit jaar wél de beste bij Tournament of Champions

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Nets winnen in slotseconden, maar verliezen Durant

07.58 uur: De basketballers van Brooklyn Nets hebben in de NBA het duel met Miami Heat in de slotseconden naar zich toe getrokken. Royce O'Neale gooide in Florida met nog 3,2 seconden op de klok de winnende punten binnen: 102-101. Tegenvaller voor de Nets was het uitvallen van sterspeler Kevin Durant, die tijdens het derde kwart met een knieblessure naar de kant moest.

De 34-jarige Durant raakte geblesseerd bij een duel met Jimmy Butler. Hij greep naar zijn rechterknie en verliet even later de vloer. Durant had op dat moment 17 punten gemaakt. Ploeggenoot Kyrie Irving was de topscorer met 29 punten. De eerste berichten zijn dat de schade bij Durant meevalt.

Met 27 overwinningen tegenover 13 nederlagen staat Brooklyn Nets op de tweede plaats in het oosten, vlak achter Boston Celtics (28-12). In het westen gaan Denver Nuggets en Memphis Grizzlies aan kop, met beide 26 zeges tegenover 13 verloren wedstrijden. De Grizzlies boekten zondag hun zesde overwinning op rij door Utah Jazz met 123-118 te verslaan.

Spaanse golfer Rahm wint Tournament of Champions op Hawaii

07.54 uur: Jon Rahm heeft op Hawaii dankzij een sterke slotronde het Tournament of Champions gewonnen. De 28-jarige Rahm ging de vierde ronde in met zes slagen achterstand op de Amerikaanse koploper Collin Morikawa en stond na een bogey op de eerste hole zelfs even zeven slagen achter. De Spanjaard begon daarna aan een indrukwekkende inhaalrace.

„Op dat moment dacht ik helemaal niet aan winnen. Ik wist dat ik gewoon zoveel mogelijk birdies moest gaan maken en dat heb ik gedaan”, zei Rahm, die vorig jaar op één slag van de Australiër Cameron Smith als tweede eindigde op het Tournament of Champions.

Dankzij negen birdies en zelfs een eagle op de vijftiende hole passeerde hij Morikawa, die tijdens de eerste drie rondes heel constant had gepresteerd en zelfs geen enkele bogey had moeten invullen op zijn scorekaart. In de slotronde ging het alsnog mis voor de 25-jarige Amerikaan, met drie bogeys op de laatste vijf holes.

Rahm eindigde met een slotronde van 63 op een totaal van 265 slagen. Morikawa sloot het toernooi na een ronde van 72 slagen af op 267. De Spanjaard kreeg als winnaar een cheque van 2,7 miljoen dollar, omgerekend ruim 2,5 miljoen euro.

Aan het Tournament of Champions mogen de winnaars van de toernooien van afgelopen seizoen op de PGA Tour meedoen, aangevuld met de spelers die zich kwalificeerden voor het Tour Championship. Het evenement op Hawaii heeft een prijzenpot van 15 miljoen dollar.