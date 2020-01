Feyenoord toont veerkracht tegen Hoffenheim

Een kwartier voor tijd keken de Rotterdammers nog tegen een achterstand van 2-0 aan.

Luciano Narsingh, die door Dick Advocaat in de tweede helft werd ingebracht, was in de 79e en 83e minuut trefzeker en een minuut voor tijd bezorgde Jens Toornstra de nummer 5 van de eredivisie zelfs nog de overwinning. Het door Alfred Schreuder getrainde Hoffenheim is de nummer 7 van de Bundesliga.

Bij beide doelpunten van Narsingh was de assist van Sam Larsson. Bij het winnende doelpunt profiteerde Toornstra van een fout bij Hoffenheim. Hij maakte het af met een stiftje.

Zaterdag treedt Feyenoord nog aan tegen Borussia Dortmund, de huidige nummer 4 van Duitsland.