Spektakelstuk FC Den Bosch - Go Ahead Eagles onbeslist, dure nederlaag Telstar

Cas Dijkstra van Telstar kan inrukken na een rode kaart Ⓒ Orange Pictures

Den Bosch - Na een zinderende slotfase is de wedstrijd in de Keukenkampioen Divisie tussen FC Den Bosch en Go Ahead Eagles in 3-3 geëindigd. Dit terwijl het acht minuten voor tijd nog 1-2 was voor de bezoekers.