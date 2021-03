Telstar lijdt bij Dordrecht dure nederlaag in strijd om play-offs

In de eerste helft waren de bezoekers de betere partij en waren ze ook regelmatig gevaarlijk via Glynor Plet en Cas Dijkstra. Die laatste kreeg vlak voor rust een rode kaart na een onbezonnen overtreding. Met tien man wist Telstar ook nog kansen te creëren, maar het was Dordrecht dat scoorde. Aanvoerder Kevin Jansen kopte na een voorzet vanaf links uitstekend binnen.

Door de verliespartij tegen de nummer negentien van de eerste divisie heeft Telstar nu al een achterstand van drie punten in de tweede periode.