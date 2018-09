Oranje compleet op training in Lagos

Na de winst op Marokko sloten aanvoerder Arjen Robben, Kevin Strootman, Daley Blind, Davy Klaassen en Georginio Wijnaldum aan bij de almaar uitdijende groep. Zij kunnen zondag allemaal meedoen in de laatste oefeninterland van dit seizoen, in Rotterdam tegen Ivoorkust.

Wesley Sneijder is dan ook weer van de partij, nadat hij deze week vanuit Istanbul op en neer was gevlogen om tegen Marokko zijn 129e interland te spelen. De spelmaker sluit het Turkse seizoen zaterdag met Galatasaray af en komt daarna naar Rotterdam. Stefan de Vrij laat zijn pijnlijke knie onderzoeken door de medische staf van Oranje zodra de selectie terug is uit Portugal. Daar staat zaterdag nog een besloten training op het programma. De geschorste Matthijs de Ligt moet zondag toekijken.