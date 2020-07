F1 voegt Mugello en Sotsji officieel toe aan racekalender

Het seizoen van de Formule 1 is pas net van start gegaan en de eerste acht races stonden al vast. Het doel van de FIA bleef om het seizoen af te sluiten met 15 tot 18 Grand Prixs. Met de races op het circuit van Mugello en Sochi staat de teller op tien.

„Het is mij een genoegen om aan te mogen kondigen dat Mugello en Sochi aan de racekalender van 2020 worden toegevoegd”, zegt F1-baas Chase Carey in een officieel persbericht. „Het seizoen is vorige week geweldig van start gegaan in Oostenrijk en het vertrouwen in onze plannen voor het resterende raceseizoen blijft groeien.”

Voor het circuit Mugello, gelegen in Italië nabij Florence, wordt het een primeur. De baan, die door Ferrari vaak wordt gebruikt als testcircuit, zal voor het eerst in de historie worden opgenomen als F1-race. De baan wordt wel al jaren gebruikt als race in de MotoGP. Bij de Grand Prix van Toscane kan er overigens ook nog een jubileumfeest gevierd worden. Het zal namelijk de 1000e Grand Prix uit de geschiedenis van de koningsklasse van de autosport zijn.

„Het is geweldig dat we zo’n buitengewoon moment als onze duizendste Grand Prix bij ons ’thuis’ op Mugello kunnen vieren”, zei Ferrari-teambaas Mattia Binotto. „Dit is van de meeste spectaculaire en uitdagende circuits voor de coureurs en de auto’s. Ik heb talloze dagen doorgebracht op Mugello, om samen met de rest van het team te proberen de auto te verbeteren. Ik droomde er dan wel eens van om het hier op te nemen tegen onze opponenten. Ik kan niet wachten tot die droom op 13 september uitkomt.”

„We kijken er ontzettend naar uit”, gaat Carey verder. „Zeker omdat wij voor het eerst gaan racen op Mugello en omdat het de 1000e Grand Prix zal zijn. We zijn tevens blij met de race in Sochi, wat een belangrijk moment in het seizoen is. Beide races zullen de fans een enorme boost geven.”

Carey laat tevens weten dat de racefans nog meer te wachten staat, terwijl hij achter de schermen werkt aan het nog completer maken van de racekalender.