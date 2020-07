Valse start voor Fight Island: Gilbert Burns heeft coronavirus

Burns is besmet met het coronavirus en moet zich daardoor terugtrekken. De 33-jarige Braziliaan zou in de openingspartij in actie komen tegen Kamaru Usman, maar die partij is door de besmetting van Burns dus van de baan.

„Ontzettend slecht nieuws, maar ik voel me niet goedf”, twittert Burns. „Maar ik ga deze strijd winnen. Doe voorzichtig allemaal!” Het titelgevecht had de aftrap moeten zijn van een mooi evenement, waarin op de eerste avond ook de clash tussen Alexander Volkanovski en Max Holloway op het programma stond, alsmede het duel tussen Petr Yan en Jose Aldo.

In principe staan er vier avonden met wedstrijden gepland in Fight Island, dat is opgezet door UFC-baas Dana White en zijn partners.