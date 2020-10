Nadal zonder setverlies naar vierde ronde in Parijs

De 34-jarige Spanjaard had alleen in de tweede set serieuze tegenstand van de Italiaanse nummer 74 van de wereld. Maar één break was in die set voldoende. In de derde set stoomde Nadal door naar de zege.

Nadal treft in de vierde ronde de Amerikaanse qualifier Sebastian Korda. De 20-jarige zoon van Roland Garros-finalist Petr Korda maakte indruk met een zege in drie sets op de Spaanse qualifier Pedro Martinez.

Stan Wawrinka

Stan Wawrinka strandde vrijdag in de derde ronde. De winnaar van 2015 moest in vijf sets buigen voor de 20-jarige Fransman Hugo Gaston: 2-6 6-3 6-3 4-6 6-0.

Wawrinka, als zestiende geplaatst in Parijs, kwam op het Franse gravel twee sets achter in de partij tegen het talent uit Frankrijk. De nummer 239 van de wereldranglijst liep op elke bal en sloeg er heel veel terug.

Nadat Wawrinka de vierde set met 6-4 pakte, was het echter opnieuw Gaston die het beste van het spel had. Hij brak de 35-jarige Zwitser meteen in de eerste game en overleefde enkele breakkansen op eigen service. Met nog twee breaks en een goede eigen opslagbeurt liep hij uit naar 5-0. Op eigen service maakte hij het op zijn eerste matchpoint knap af.

Demi Schuurs Ⓒ ANP/HH

Demi Schuurs

Dubbelspecialiste Demi Schuurs verzekerde zich samen met haar Tsjechische partner Kveta Peschke van een plek in de derde ronde.

Schuurs en Peschke waren de Amerikaanse Alison Riske en Ajla Tomljanovic uit Australië met 6-4 6-3 de baas.

Nooit eerder bereikte Schuurs (27), de mondiale nummer 11, de derde ronde op Roland Garros. Onlangs haalde ze de kwartfinales op de US Open en dat is haar beste resultaat op een grand slam. Schuurs en Peschke zijn als zesde geplaatst in Parijs.

Koolhof naar derde ronde in dubbelspel

Wesley Koolhof staat met zijn dubbelpartner Nikola Mektic uit Kroatië in de derde ronde van Roland Garros. Het als negende geplaatste duo won vrijdag van de Argentijnen Leonardo Mayer en Guido Pella: 7-6 (2) 6-3.

In de derde ronde spelen Koolhof en Mektic tegen het als zesde geplaatste Franse duo Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut of tegen de Canadees Vasek Pospisil en de Amerikaan Jack Sock.

Koolhof en Mektic verloren vorige maand de finale in het dubbelspel van de US Open van de Kroaat Mate Pavic en Bruno Soares uit Brazilië.

Thiem maakt weer indruk

Dominic Thiem heeft zijn goede vorm onderstreept door in de derde ronde van Roland Garros de Noor Casper Ruud in drie sets te verslaan. In twee uur en een kwartier werd het 6-4 6-3 6-1 voor de winnaar van de US Open.

Met name de eerste twee sets waren van hoog niveau. Ruud nam een voorsprong van 3-1, maar verloor vervolgens vier games op een rij. Naarmate de wedstrijd vorderde ging Thiem, afgelopen twee jaar finalist in Parijs, steeds beter spelen en legde hij de degelijke Ruud met harde groundstrokes zijn wil op. Ruud verweerde zich knap, haalde veel ballen terug, maar op de belangrijke momenten was de nummer 3 van de wereld beter.

Dominic Thiem verkeert in uitstekende vorm. Ⓒ ANP/HH

In de derde set kon de mondiale nummer 25 Ruud, die slechts één van zijn acht breakmogelijkheden benutte, na een vroege break geen tegenstand meer bieden.

Om de kwartfinales te bereiken moet Thiem (27) in de vierde ronde zien af te rekenen met de winnaar van het duel tussen Stan Wawrinka uit Zwitserland en de Fransman Hugo Gaston.

Qualifier Korda kan zich opmaken voor grootste tennispartij uit zijn prille carrière

De Amerikaanse tennisser Sebastian Korda kan zich gaan opmaken voor de grootste tennispartij uit zijn nog prille carrière. De 20-jarige zoon van oud-tennisser Petr Korda uit Tsjechië won zijn partij in de derde ronde van Roland Garros overtuigend van de Spanjaard Pedro Martinez (6-4 6-3 6-1) en treft in de vierde ronde mogelijk twaalfvoudig kampioen Rafael Nadal.

Korda is de nummer 213 van de wereld. De jonge Amerikaan maakte in september zijn debuut op het hoofdtoernooi van de US Open, waar hij in de eerste ronde werd uitgeschakeld door de Canadees Denis Shapovalov. Op Roland Garros, het grandslam waar zijn vader Petr in 1992 de finale verloor van Jim Courier, won hij al zes partijen. Korda overleefde drie partijen in de kwalificaties en won vervolgens van Andreas Seppi, John Isner en Martinez.

De Amerikaan is de eerste qualifier in negen jaar tijd die de tweede week van Roland Garros wist te halen en de eerste tennisser van buiten de top 200 die de laatste zestien wist te bereiken sinds de Fransman Arnaud di Pasquale in 2002.

Halep binnen een uur klaar met Anisimova

Simona Halep heeft zich binnen een uur geplaatst voor de vierde ronde van Roland Garros. De als eerste geplaatste Roemeense stond tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova maar één game af: 6-0 6-1.

De 19-jarige Anisimova, de nummer 29 van de wereld, stelde teleur en maakte veel onnodige fouten. Ze maakte een onwennige indruk op het nagenoeg lege Court Philippe Chatrier. De eerste set duurde slechts 24 minuten.

In de tweede set won Anisimova wel de eerste game, maar het werd geen moment spannend. Na 54 minuten maakte Halep, de nummer 2 van de wereld, het af op haar tweede wedstrijdpunt.

Halep, winnares in Parijs in 2018, is na drie partijen nog zonder setverlies. "Ik heb nog nooit zo lang achter elkaar op gravel getraind en dat pakt goed uit", zei de 29-jarige Roemeense, die onlangs de US Open aan zich voorbij liet gaan.