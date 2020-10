Schuurs voor het eerst naar derde ronde Roland Garros, Thiem en Halep imponeren

Schuurs en Peschke waren de Amerikaanse Alison Riske en Ajla Tomljanovic uit Australië met 6-4 6-3 de baas.

Nooit eerder bereikte Schuurs (27), de mondiale nummer 11, de derde ronde op Roland Garros. Onlangs haalde ze de kwartfinales op de US Open en dat is haar beste resultaat op een grand slam. Schuurs en Peschke zijn als zesde geplaatst in Parijs.

Thiem maakt weer indruk

Dominic Thiem heeft zijn goede vorm onderstreept door in de derde ronde van Roland Garros de Noor Casper Ruud in drie sets te verslaan. In twee uur en een kwartier werd het 6-4 6-3 6-1 voor de winnaar van de US Open.

Met name de eerste twee sets waren van hoog niveau. Ruud nam een voorsprong van 3-1, maar verloor vervolgens vier games op een rij. Naarmate de wedstrijd vorderde ging Thiem, afgelopen twee jaar finalist in Parijs, steeds beter spelen en legde hij de degelijke Ruud met harde groundstrokes zijn wil op. Ruud verweerde zich knap, haalde veel ballen terug, maar op de belangrijke momenten was de nummer 3 van de wereld beter.

Dominic Thiem verkeert in uitstekende vorm. Ⓒ ANP/HH

In de derde set kon de mondiale nummer 25 Ruud, die slechts één van zijn acht breakmogelijkheden benutte, na een vroege break geen tegenstand meer bieden.

Om de kwartfinales te bereiken moet Thiem (27) in de vierde ronde zien af te rekenen met de winnaar van het duel tussen Stan Wawrinka uit Zwitserland en de Fransman Hugo Gaston.

Halep binnen een uur klaar met Anisimova

Simona Halep heeft zich binnen een uur geplaatst voor de vierde ronde van Roland Garros. De als eerste geplaatste Roemeense stond tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova maar één game af: 6-0 6-1.

De 19-jarige Anisimova, de nummer 29 van de wereld, stelde teleur en maakte veel onnodige fouten. Ze maakte een onwennige indruk op het nagenoeg lege Court Philippe Chatrier. De eerste set duurde slechts 24 minuten.

In de tweede set won Anisimova wel de eerste game, maar het werd geen moment spannend. Na 54 minuten maakte Halep, de nummer 2 van de wereld, het af op haar tweede wedstrijdpunt.

Halep, winnares in Parijs in 2018, is na drie partijen nog zonder setverlies. "Ik heb nog nooit zo lang achter elkaar op gravel getraind en dat pakt goed uit", zei de 29-jarige Roemeense, die onlangs de US Open aan zich voorbij liet gaan.