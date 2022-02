Premium Het beste van De Telegraaf

Oranje-international staart zich niet blind en wil vooral zo lang mogelijk kunnen blijven spelen EK onzeker voor Daniëlle van de Donk door zeldzame blessure: ’Alsof ik soms een platvoet heb’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Daniëlle van de Donk begon haar revalidatie in Zeist. Ⓒ Eigen foto

LYON/AMSTERDAM - Haalt ze het EK? Dat is de vraag die Daniëlle van de Donk momenteel dagelijks bezighoudt. Toch staart de 123-voudig Oranje-international zich niet blind op het toernooi in Engeland waarop de Leeuwinnen komende zomer hun Europese titel verdedigen. Het belangrijkste is dat ze volledig herstelt van haar zeldzame blessure. „Ik hang geen percentage aan de kans dat ik het EK haal. Ik ga ervoor, maar wil vooral een zo lang mogelijke carrière als voetballer veiligstellen”, aldus de middenvelder van Lyon over de mindset die haar door haar gecompliceerde revalidatietraject helpt.