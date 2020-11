Frankrijk sluit groepsfase winnend af, Zweden degradeert

Frankrijk verzekerde zich afgelopen zaterdag met een zege in en tegen Portugal (0-1) al van de groepswinst. Portugal kan daardoor de titel in de Nations League, na een overwinning vorig jaar in de finale tegen Nederland, niet verdedigen tijdens de Final Four.

Zweden kwam door een doelpunt van Viktor Claesson in de 5e minuut op voorsprong. Nog voor de rust leidde Frankrijk met 2-1 dankzij treffers van Olivier Giroud en Benjamin Pavard. Opnieuw Giroud, op aangeven van invaller Kylian Mbappé, maakte er na een uur 3-1 van. Robin Quaison zorgde in de 88e minuut nog voor 3-2 waarna invaller Kingsley Coman diep in de extra tijd de eindstand bepaalde.

Luka Modric probeert Cristiano Ronaldo dwars te zitten. Ⓒ REUTERS

Portugal

Portugal sloot in Split af met een overwinning op Kroatië: 2-3. Mateo Kovacic scoorde twee keer voor de thuisploeg, die vanaf de 51e minuut met tien man verder moest na de tweede gele kaart voor Marko Rog. Namens Portugal kwamen Ruben Dias (twee keer) en João Félix tot scoren.