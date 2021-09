Beroep afgewezen: straf van drie wedstrijden schorsing voor Pascal Struijk blijft staan

„We kunnen bevestigen dat ons beroep tegen de rode kaart van Struijk niet succesvol is geweest. Op dit moment geven we verder geen commentaar”, meldt Leeds in een korte verklaring.

Bekijk ook: Pascal Struijk zoekt contact met zwaar geblesseerde Harvey Elliott

De 22-jarige Struijk, die in België werd geboren maar Nederlandse ouders heeft, mist de Premier League-duels met Newcastle United en West Ham United. Ook moet hij de bekerwedstrijd tegen Fulham (Carabao Cup) aan zich voorbij laten gaan.

Struijk leek zondag tegen Liverpool met een tackle op het middenveld niet de intentie te hebben om Elliott zwaar te blesseren. De schade van het ongelukkige incident was echter groot. Elliott verliet het veld per brancard en ging direct door naar het ziekenhuis. Hij werd dinsdag in Londen geopereerd. De scheidsrechter had de overtreding van Struijk in eerste instantie onbestraft gelaten, maar na tussenkomst van de VAR trok hij rood.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Premier League