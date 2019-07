Infantino pleit voor uitbreiding WK vrouwenvoetbal

De Zwitserse Italiaan wil het liefst in 2023 al een grotere mondiale eindronde. „Dan moeten we wel snel handelen en het bidproces heropenen om iedereen een nieuwe kans te geven om het toernooi te organiseren”, zei Infantino in Frankrijk. Daar wordt het WK nog met 24 landen gehouden en is zondag de finale tussen de Verenigde Staten en Nederland. Voor de organisatie van het WK hebben zich negen landen gemeld.

Infantino zal zijn plannen nog voorleggen aan de FIFA-raad en de leden van de wereldvoetbalbond. Mocht 2023 niet lukken dan wil hij vier jaar later 32 landen op het WK hebben. Nederland wil graag het WK van 2027 organiseren.

In het mannenvoetbal bestaat het WK al uit 32 teams. Infantino wilde dat uitbreiden naar 48 teams in 2022. Die plannen gingen voor het WK in Qatar niet door. In 2026 wordt het toernooi gehouden in Mexico, Canada en de Verenigde Staten en doen er wel 48 landen mee.