Eerste Europese overwintering Vitesse in historie lijkt een feit

De voetbalbond heeft de zaak nu voorgelegd aan de UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body om een beslissing te nemen. In de reglementen staat dat als een club niet in staat is om een wedstrijd door te laten gaan dit resulteert in een reglementaire 3-0 nederlaag.

Dat is goed nieuws voor Vitesse, dat dan als nummer twee in Group G van de Conference League doorgaat in Europa en de tussenronde in de Conference League gaat spelen. Het zou de eerste keer zijn in de clubhistorie van Vitesse, dat de club overwintert in Europa.

Maandagmiddag wordt er geloot voor het vervolg van de Europese toernooien. Nederland heeft met Ajax nog een deelnemer in de Champions League en PSV, Feyenoord, AZ en wellicht dus ook Vitesse in de Conference League. Dat vijf Nederlandse clubs overwinteren is sinds 2005 niet meer voorgekomen.

Overigens was er zaterdagochtend ook minder goed nieuws voor Vitesse van de UEFA. Vanwege misdragingen van Arnhemse fans bij de uitwedstrijd tegen Stade Rennais mag Vitesse bij de eerstvolgende Europese uitwedstrijd geen fans meenemen. Ook moeten de Arnhemmers 35.000 euro boete betalen voor de ongeregeldheden, waardoor het totaal aan boetes dit seizoen is opgelopen tot 115.000 euro.