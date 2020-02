Sport Kort: Bouwmeester heeft wind in de zeilen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Marit Bouwmeester Ⓒ AFP

Zeilen: Bouwmeester klimt naar tweede plek bij WK

11.48 uur: Zeilster Marit Bouwmeester is bij het wereldkampioenschap in de klasse Laser Radial naar de tweede plaats geklommen in het klassement. De Friese olympisch kampioene won op de derde wedstrijddag de enige race in haar vloot die werd gevaren. Ze heeft alleen nog de Deense Anne-Marie Rindom boven zich.

Maxime Jonker behaalde haar eerste goede resultaat door derde te worden in de race van de andere vloot. In de tussenstand schoot ze er nog niet veel mee op; ze staat 50e.

Regen, een gebrek aan wind en onweersbuien hielden de zeilsters op dag drie lang aan de kant. Pas aan het eind van de middag konden de twee vloten alsnog uitrukken. "Ik had een hele goede race. De start ging goed en ik heb geleid van start tot finish", liet Bouwmeester weten. "Ik ben blij om te zien dat de dingen die we geoefend hebben tijdens de trainingen er nu ook uitkomen. Dat is een heerlijk gevoel. Ook richting de Olympische Spelen."

Arantxa Rus Ⓒ ANP

Tennis: Rus snel uitgeschakeld in Acapulco

08.22 uur: Arantxa Rus is in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Mexicaanse Acapulco uitgeschakeld. De speelster uit Monster, nummer 75 op de wereldranglijst, had weinig in te brengen tegen de Japanse Nao Hibino. Rus verloor in twee sets: 3-6 1-6.

Bradley Beal Ⓒ EPA

Basketbal: Wizards verliezen van Bucks

07.59 uur: Bradley Beal noteerde 55 punten voor de Washington Wizards in het NBA-duel met Milwaukee Bucks, maar die persoonlijke recordscore was niet voldoende om zijn ploeg aan de zege te helpen. De Bucks hadden weliswaar een verlenging nodig, maar wonnen toch met 137-134.

Topschutter aan de zijde van Milwaukee was Khris Middleton met 40 punten. Giannis Antetokounmpo maakte 22 punten en 14 rebounds. Voor de Bucks was het al de 49e zege van dit seizoen en de ploeg heeft de koppositie in de oostelijke divisie stevig in handen.

Joel Embiid was de grote man bij Philadephia 76ers, dat met 129-112 won van Atlanta Hawks. Embiid maakte 49 punten, een persoonlijke topscore. Hij pakte ook nog eens 14 rebounds. De 'Sixers' boekten hun dertiende thuiszege op rij; de ploeg staat vijfde in de oostelijke divisie.