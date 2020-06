Messi volgt voorbeeld Rashford

Lionel Messi en zijn drie zoontjes. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - In navolging van Manchester United-aanvaller Marcus Rashford is ook Lionel Messi in de bres gesprongen om dreigende hongersnood onder kinderen te voorkomen. De superster van FC Barcelona roept op zijn socialmedia-kanalen zijn 156 miljoenen volgers op om te doneren aan Unicef.