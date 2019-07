Mollema: alleen champagne bij zege in Tour

„Ik zag het op een website staan. Van de UCI heb ik nog geen bevestiging gehad, maar het schijnt officieel te zijn”, zei Mollema kort voor het begin van de twaalfde etappe in de Tour de France. „Of we hier vanavond champagne op gaan drinken? Nou, dan moeten we toch eerst wel winnen vandaag.”

De Groninger eindigde acht jaar geleden in de Ronde van Spanje op de vierde plaats. De winnaar, Juan José Cobo, is nu echter uit de uitslag geschrapt vanwege afwijkende waarden in zijn bloedpaspoort. Vorige maand bracht de internationale federatie naar buiten dat Cobo wordt geschorst en zijn eindzege moet inleveren. Donderdag volgde de aangepaste uitslag, met Chris Froome als nieuwe winnaar en Mollema als nummer drie.

„Het zat er een beetje aan te komen hè”, zei Mollema. „Wat ik er van vind? Ach, niets anders dan wat ik er vorige maand al van vond.” De Groninger zei toen dat het „leuk voor later” is. „Al is dit is niet de manier waarop je het wil, door het acht jaar later te horen.”