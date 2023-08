Vitesse trapt Eredivisie af met te smalle selectie: ’Nu zit je in een soort impasse’

ARNHEM - Na het degradatievoetbal in het afgelopen seizoen zag Phillip Cocu bij Vitesse elf spelers vertrekken en tot nu toe kreeg hij er nog maar vijf voor terug. Het is exemplarisch voor de situatie bij de Arnhemse club, die elf maanden na de presentatie van de Common Group van Coley Parry als nieuwe eigenaar nog altijd in het ongewisse verkeert over goedkeuring van de overname. Die onzekerheid is van grote invloed op de investeringsmogelijkheden, waardoor Cocu met een smalle selectie de competitie aftrapt met FC Volendam-uit vrijdagavond (aanvang 20.00 uur) als eerste opdracht.

Deze spelers moeten het gaan doen voor Vitesse dit seizoen. Ⓒ ANP/HH