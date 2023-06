VIDEO Drie valpartijen zorgen voor hevige schrik in Ronde van Slovenië

Kopieer naar clipboard

De val van Filippo Zana doet velen de adem even inhouden. Ⓒ Screenshot

Na het tragische overlijden van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland zit de schrik er bij elke valpartij in de koers weer goed in. Logisch dat er zaterdag even paniek ontstond toen in de koninginnenetappe van de Ronde van Slovenië drie renners in dezelfde bocht in een afdaling ten val kwamen. Vooral de val van Filippo Zana deed velen (even) de adem inhouden, maar de Italiaanse kampioen kwam met de schrik vrij en eindigde uiteindelijk nog als tweede achter ploegmaat Jesus David Peña.