Polman: ’Ik hoop dat we dan wereldkampioen zijn’

Estavana Polman scoort tegen Zuid-Korea Ⓒ EPA

KUMAMOTO - In de lobby van het Crowne Plaza Kumamoto maakt Estavana Polman een praatje met dames van de Noorse ploeg. Dankzij de zege van de Scandinavische formatie op Duitsland staan de Nederlandse handbalsters vrijdag in de halve finales tegen Rusland. Inmiddels is de hartslag van de 27-jarige blondine weer gezakt na een avond waarop het goudhaantje van Oranje met haar ploeggenotes kapot ging van de zenuwen. „Het was echt verschrikkelijk”, omschrijft Polman haar emoties van dat moment.