’Herinnering aan Bryant gaat Lakers helpen bij NBA-missie’

Sterspeler LeBron James zegt ook zes maanden na de dood van Bryant, diens dochter en zeven andere inzittenden bij een helikoptercrash nog iedere dag aan hem te denken.

Verbinding

„Er gaat geen dag voorbij waarop we niet aan hem denken”, zei James. Volgens coach Frank Vogel van de Lakers is het team dichter tot elkaar gekomen door de dood van de Lakers-legende. „Iedere keer als een groep als de onze door zoiets gaat dat zo emotioneel ingrijpend is, zorgt het voor verbinding. Het heeft dit team dichter bij elkaar gebracht.”

Bekijk ook: Mist waarschijnlijk oorzaak helikoptercrash Kobe Bryant

De coach zei dat dat gedeelde gevoel het team goed kan dienen, met als doel Bryants nalatenschap te eren. „Zodra we beginnen met de play-offs zullen er mogelijkheden en situaties komen waarin we zullen denken aan de dingen waar hij voor stond en wat zijn aanpak was. Ik denk dat het ons zal helpen bij onze missie dit jaar.”

Koploper

Op het moment van het stilleggen van de basketbalcompetitie ging LA Lakers aan de leiding in de Western Conference met 49 zeges en veertien nederlagen. De ploeg van James was al zeker van het bereiken van de play-offs. De Lakers hervatten de competitie op 30 juli met een wedstrijd tegen stadsrivaal LA Clippers, de nummer 2 in de Western Conference.