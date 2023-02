Arne Slot: ’Ik dacht: dit gaat ’m niet meer worden’

„Ik dacht: dit gaat ’m niet meer worden”, bekende Slot na afloop van de met 5-3 gewonnen penaltyreeks. „Door de 1-2 en de rode kaart kregen we weer een klein beetje hoop en uiteindelijk kregen we zelfs grote kansen om nog te winnen voor de verlenging.”

Feyenoord liet tegen het tiental uit Nijmegen veel mogelijkheden onbenut, mede omdat NEC-keeper Mattijs Branderhorst uitblonk. „Ik heb liever dat we wat minder vaak schieten en wat grotere kansen creëren. We moeten er erg veel moeite voor doen. In het half uur van de verlenging zag je ook dat de vermoeidheid bij ons een rol begon te spelen bij ons”, aldus Slot.

„Het is natuurlijk niet ideaal dat deze wedstrijd 120 minuten duurde, zeker gezien de blessures die we hebben. Daarom is het in mentaal opzicht natuurlijk wel heel lekker dat we hebben gewonnen en door zijn.” Na de reguliere speeltijd stond het 2-2 en na de verlenging 4-4.

Teleurstelling bij NEC-doelman Mattijs Branderhorst. Ⓒ ANP

Branderhorst trots na record aan reddingen

NEC-doelman Branderhorst verrichtte een recordaantal van 23 reddingen voor NEC Nijmegen in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord. Het was niet genoeg om de kwartfinales van het toernooi te bereiken. In de beslissende strafschoppenserie die nodig was door de gelijke stand van 4-4 na de verlenging, dook de uitblinkende keeper vijf keer mis.

„Ik sta hier toch als een trotse man, 23 reddingen is aardig wat”, zei de doelman na de wedstrijd bij ESPN. „Het was een topwedstrijd, alles zat erin. Ik zat er ook lekker in en toen het na 85 minuten nog steeds 2-0 voor ons stond, dacht ik wel: deze kunnen wij niet verliezen.”

Toch gaf NEC het nog uit handen. „Eerst komt die rode kaart voor hands van Philippe Sandler en dan maakt Feyenoord die penalty. Dan gaat ook De Kuip erachter staan en weet je dat het met tien tegen elf heel lastig wordt. We hebben gedaan wat we konden, helaas verliezen we. Zij schoten de penalty’s er goed in.”

De spelers van Feyenoord vieren de overwinning. Ⓒ ANP

Man van de wedstrijd

Aanvoerder Orkan Kökcü van Feyenoord had niets dan lof voor Branderhorst. „Ik heb het ook tegen hem gezegd. Hij keepte fantastisch. Zoveel reddingen is echt heel bijzonder”, zei Kökcü na de wedstrijd bij ESPN.

Pas na de strafschoppen die nodig waren na 120 minuten voetballen en een gelijke stand van 4-4, capituleerde de uitblinker van de wedstrijd en wist Feyenoord zich te plaatsen voor de kwartfinales.

„Het was een rare wedstrijd. We hebben vijftig keer op doel geschoten, maar er ging bijna niks in. NEC kwam af en toe op onze helft en dan was het meteen raak. We zullen daar wel aandacht aan moeten besteden, het is niet goed om zo makkelijk goals tegen te krijgen. NEC heeft het goed gedaan, maar wij hadden het eerder moeten afmaken. Met het oog op de komende wedstrijd is het niet zo handig, want deze wedstrijd zit wel in de benen”, zei de aanvoerder.