Tweede tijd Max Verstappen tijdens eerste training in Boedapest

Verstappen nu ook een tacticus: ’Maar basis hetzelfde als toen ik vier was’

Max Verstappen is er door de jaren heen een expert in geworden: het maximaal haalbare resultaat uit een race peuren. En soms nog wel meer dan dat. In de titelstrijd is het een onmisbare kwaliteit, zeker als er een geduchte tegenstander in het spel is.