Bevestigd: Davy Klaassen van Ajax naar Internazionale

De 30-jarige Klaassen stond open voor een vertrek uit Amsterdam. Hij had geen basisplaats onder de nieuwe trainer Maurice Steijn, die met Steven Berghuis, Steven Bergwijn en de nieuwelingen Georges Mikautadze en Chuba Akpom alternatieven heeft voor de positie vlak achter de centrumspits. Zijn invalbeurt in de wedstrijd in de play-offs van de Europa League was donderdag zijn laatste optreden voor Ajax. In Italië gaat hij samen spelen met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries.

Klaassen verruilde Ajax al eerder in het buitenland. Hij verhuisde eerst naar Everton en speelde daarna voor Werder Bremen, maar keerde in 2020 terug. In die twee periodes speelde hij 321 wedstrijden voor de hoofdmacht van Ajax. Hij maakte daarin 93 doelpunten en gaf vijftig assists. Klaassen won met de Amsterdammers vijf keer de landstitel.

Trainer Steijn zag eerder deze zomer al dragende spelers als Dusan Tadic, Jurriën Timber, Edson Álvarez en Mohammed Kudus vertrekken.